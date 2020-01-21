В Орле депутаты не поверили рассказам чиновников о зарплате

Облсовет рассмотрел вопрос о динамике уровня оплаты труда в регионе.

Как сообщает пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, вопрос был рассмотрен на заседании профильного комитета. С докладом перед нардепами выступил глава регионального департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Сергей Антонцев. При этом чиновник ссылался на официальные данные Росстата.

Согласно прозвучавшей информации, в Орловской области в 2019 году среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу наблюдаемых организаций составила 29 090 рублей. За год она выросла на 1 600 рублей.

В сравнении с соседями Орловская область выглядит неважно, так, по уровню средней зарплаты регион находится лишь на 16-м месте в ЦФО и на 72-м – в целом по стране. Кстати, средняя начисленная зарплата в округе составила в 2019 году 57 137 рублей в месяц, в России – 45 541 рубль.

«Народные избранники обратили внимание на то, что реальное положение дел гораздо хуже, чем есть в отчете на бумаге, среднюю зарплату по региону получают далеко не все жители Орловщины, — рассказали в облсовете. — Их поддержал заместитель председателя Федерации профсоюзов Орловской области Юрий Власов. По его словам, согласно статистическим данным, 13 процентов орловцев получают заработную плату на уровне МРОТ, 30 процентов — около 15 тысяч рублей. К тому же, продолжают существовать теневые системы оплаты труда».

В результате депутаты информацию приняли к сведению, но при этом решили обратиться в правительство области с призывом «разработать комплекс мер по повышению заработной платы в регионе».

ИА «Орелград»