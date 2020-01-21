В Орловской области могут ввести внешний контроль за бюджетом

21.1.2020 | 13:58 Новости, Экономика

Дополнительными полномочиями планируется наделить областную КСП.

В Орловский облсовет народных депутатов поступил проект внесения изменений в законно региональной Контрольно-счетной палате. Его предлагается дополнить новой статьей, которая расширит полномочия областных аудиторов.  Речь идет о функциях по проведению внешних проверок годовых отчетов об исполнении местных бюджетов. Подобное право региональным счетным палатам дает федеральный Бюджетный кодекс. Однако необходимо принять соответствующий закон и на уровне субъекта РФ.

Именно такое предложение сейчас и рассматривают парламентарии. Предполагается, что КСП получит право проводить внешние проверки в случае, если органы местного самоуправления сами делегируют ей такие права. Для этого местная администрация должна будет заключить со счетной палатой соответствующее соглашение.

Условия проведения проверок будут регламентированы дополнительной статьей, которую предлагается внести в региональный закон. Согласно им, финансовые органы районных и городских администраций будут обязаны представлять годовую бюджетную отчетность в Контрольно-счетную палату для внешней проверки до 1 марта. У КСП будет один месяц на то, чтобы выдать заключение по итогам проверки. Кстати, документы с  результатами проверки аудиторы будут передавать не только чиновникам, но и местным депутатам.

«Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется Контрольно-счетной палатой в представительный орган с одновременным направлением указанного заключения в местную администрацию муниципального образования», — говорится в проекте закона.

ИА «Орелград»

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