В прославившемся на всю страну Болховском доме-интернате произошла поножовщина

Один из инвалидов напал на другого. Оба были пьяные

Как стало известно «Орелграду», в Болховском доме-интернате между постояльцами случился конфликт, завершившийся поножовщиной. Один инвалид ударил ножом другого.

Инцидент произошел вечером 20 января. Оба мужчины были пьяны. Пострадавшего с ножевым ранением госпитализировали в Болховскую ЦРБ. В УМВД по Орловской области подтвердили, что конфликт произошел. Проводится проверка.

Напомним, Болховский дом-интернат прославился на всю Россию кадрами с лежащим на полу полуголым стариком. Мужчина свернулся у двери, к нему никто не подходил и не предлагал помощь. Ситуацию осветили в передаче «Мужское и женское» на Первом канале.

Болховский дом-интернат возглавляет Владимир Авилов — председатель Болховского райсовета народных депутатов.

ИА «Орелград»