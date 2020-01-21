Ворожбита отстранили от управления «Зеленой рощей»

Решение приняла Корпорация развития Орловской области

Совет директоров «Корпорации развития Орловской области» лишил обязанностей директора регионального оператора по обращению с отходами «Зеленая роща» Александра Ворожбита. Об этом сообщается на сайте коммунальной компании.

«Корпорация развития Орловской области» взяла на себя обязанность по управлению «Зеленой рощей». Региональная организация намерена стабилизировать финансовое положение компании, оптимизировать процессы и улучшить деловой климат.

Ворожбит возглавил «Зеленую рощу» в апреле 2019 года. В декабре в офисе регоператора проходили обыски.

ИА «Орелград»