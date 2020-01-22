В Орле предложили создать рабочую группу по поправкам в Конституцию

Инициировать процесс должны первые лица, считает вице-спикер облсовета Сергей Потемкин

Зампредседателя Орловского облсовета Сергей Потемкин предложил создать совещательную группу по обсуждению поправок в Конституцию на уровне Орловской области. Об этом он заявил в интервью «Орелтаймс».

«Проблема нашего российского общества — мы всегда смотрим туда, на власть, что оттуда нам что-то придет и упадет. А где мы сами? Что, у нас в Орле такие все глупые? Вряд ли. У нас профессура высочайшего класса. Я считаю, что мнение народа неплохо бы подкрепить, например, на уровне нашей Орловской области. создать совет, рабочую группу из людей из разных слоев», — сказал Потемкин.

Инициировать создание органа должны первые лица — губернатор и областной совет. Они же смогут придать рабочей группе значимость и послушать людей: «Это в принципе наше дело».

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ряд поправок к Конституции РФ. В частности, он считает необходимым запретить президенту, членам правительства, сенаторам и депутатам иметь второе гражданство или вид на жительство. Потемкин согласился с этим.

«Нонсенс, когда страной управляют люди с двойным гражданством, это неправильно. Я бы вышел с законодательной инициативой: когда идут выборы, пишут о депутате — судим или не судим. Я считаю, что граждане должны знать — есть ли у кандидата гражданство двойное, было ли оно когда-либо. И гражданство, и вид на жительство», — заявил депутат.

ИА «Орелград»