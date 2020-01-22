В Орловской области работникам культуры платили раз в год?

22.1.2020 | 21:50 Новости, Экономика

Профсоюзы высказались на тему зарплат в Орловской области.

Как уже рассказывал «Орелград», профильный комитет Орловского облсовета народных депутатов рассмотрел вопрос о ситуации с оплатой труда в регионе и критически отнесся к озвученным чиновниками цифрам. Заседание прошло в здании Федерации профсоюзов Орловской области, которая высказала свою, достаточно жесткую и принципиальную позицию.

В частности, председатель областной организации профсоюза работников культуры Тамара Казакова рассказала о том, как оплачивают труд работников культуры в сельских поселениях региона.

«Разве это нормально, получать зарплату в 60 тысяч раз в год? – цитирует ее сайт областной Федерации профсоюзов. — А ведь именно так в прошлом году начислялась заработная плата работникам культуры некоторых сельских поселений».

Если это действительно так, то, на наш взгляд, это повод для проведения прокурорской проверки. Кроме того, Тамара Казакова отметила «недопустимо низкий уровень оплаты творческого труда журналистов, которые оказались на одном уровне с уборщицами, получая зарплату в 11-15 тысяч рублей».

На заседании также был поднят вопрос о передаче финансирования сельских учреждений культуры из местных бюджетов в региональный бюджет.

ИА «Орелград»

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