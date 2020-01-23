Сотни жителей Орла могут подпасть под санкции мэрии

Власти города решили ужесточить наказание для должников.

Вопрос использования муниципальных квартир был поднят на заседании профильного комитета Орловского горсовета народных депутатов. Напомним, в прошлом году парламентарии потребовали, чтобы мэрия провела масштабную инвентаризацию. Были сведения, что часть квартир пустует, а многие жильцы не платят по договорам социального найма. Информация, в принципе, подтвердилась, но теперь стали понятны истинные масштабы.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, отчет об итогах инвентаризации депутатам представила замначальника УМИЗ Маргарита Савельева. По ее словам, к началу проверки в муниципальной собственности числилось 9683 квартир. На текущий момент инвентаризацию прошли 1340 из них. Пустых квартир, в которых никто не проживает, найдено 12. По заверениям мэрии, одна из них уже отремонтирована, а по остальным «принимаются меры по вскрытию».

«В ходе инвентаризации выяснилось, что 900 квартир было приватизировано, сейчас ведется работа по их исключения из реестра муниципального имущества, — сообщили в горсовете. — Депутат Александр Головин отметил, что остается более 400 муниципальных квартир, до которых уже дошли сотрудники УМИЗ, проводившие инвентаризацию, в которых владельцы накапливают долги перед муниципалитетом».

Одним из предложений, озвученных в ходе заседания, стал призыв принимать меры к освобождению квартир от жильцов, которые не платит муниципалитету по договорам социального найма.

ИА «Орелград»