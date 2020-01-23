В Орле иностранцу дали 9 лет колонии

23.1.2020 | 16:40 Новости, Общество

Гражданин Узбекистана пытался наладить торговлю героином.

Как сообщает суд Железнодорожного района города Орла, гражданин Узбекистана предстал перед судом по обвинению в покушении на сбыт наркотического средства в крупном размере с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.

Иностранец действовал в составе организованной преступной группы. Полем его деятельности должна была стать вся Орловская область. По заданию своих кураторов подсудимый должен был закладывать в тайники дозы героина, откуда их должны были забирать покупатели.

Оптовые партии наркотика мужчина забирал из другого тайника, расположенного в Московской области. Затем привозил «зелье» в Орел, где сам расфасовывал и помещал в тайники. Преступная деятельность была пресечена в мае 2019 года. Иностранца задержали сотрудники полиции. У мужчины было изъято 72 грамма героина.

Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы, отбывать которое он будет в исправительной колонии строгого режима. При вынесении приговора была учтена тяжесть совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств, а также данные, характеризующие личность подсудимого.

«В настоящее время приговор вступил в законную силу и обращен к исполнению», — отметили в районном суде.

ИА «Орелград»

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