Функции Лежнева сравнили с функциями контрацептива

Эксперт назвал ситуацию с ливенской ёлкой, украшенной презервативами, демонстрацией всего происходящего в регионе

Политконсультант Дмитрий Фетисов сравнил функции Сергея Лежнева, советника губернатора Орловской области Андрея Клычкова, с контрацептивом. По словам эксперта, Лежнев занимается защитой главы региона от «всевозможной гадости».

Фетисов обратил внимание на ситуацию с елкой в ливенской больнице, которую украсили презервативами. Лежнев назвал это креативом и сделал вывод, что ёлку наряжали сотрудники урологического и гинекологического отделений. Что якобы говорит о сплоченности коллектива.

Ситуация скорее говорит о том, что в районных больницах нет денег даже на елочные украшения, считает Фетисов. Вместо решения инфраструктурных проблем команда Клычкова занимается украшательством. Эксперт удивился, что Лежнев написал про тему, когда о ней все уже забыли, и дал новый повод для шуток.

«Понятно, что функции Лежнева можно сравнить с функциями любого контрацептива, а именно в защите губернатора Клычкова от всевозможной гадости. Но напомнив про эту тему, Лежнев сам же создал проблемы губернатору. Как говорят в таких случаях, советник оказался бракованным», — написал Фетисов.

Заявления о креативности елки, наряженной презервативами, политолог назвал абсурдом.

ИА «Орелград»