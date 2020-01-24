Главный транспортник Орла ушел в отставку

24.1.2020 | 19:35 Новости, Политика

Вадим Хрипунов написал заявление по собственному желанию

Начальник транспортного отдела администрации Орла Вадим Хрипунов покинул свой пост. Об этом сам Хрипунов сообщил «Орелграду».

«Я уволился по собственному желанию», — сказал экс-чиновник.

Информацию о том, что его увольнению предшествовала прокурорская проверка, Хрипунов назвал «бредом»: «Никакого отношения ко мне приход прокуратуры не имеет».

Вадим Хрипунов возглавлял отдел транспортного обслуживания Орла с апреля 2018 года. В 2012-2014 годах он работал руководителем «Орелтранссигнала».

ИА «Орелград»

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