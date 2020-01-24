Подрядчик мэрии Орла обстрелял такси возле больницы

Полиция проводит проверку по этому факту





В ночь на 24 января возле Болховской ЦРБ произошла стрельба. Мужчина из пистолета прострелил колесо автомобиля такси, сообщил источник «Орелграда».

В УМВД по Орловской области подтвердили информацию. По заявлению 31-летнего владельца автомобиля ведется проверка, сообщили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, пистолет был травматическим.

По информации «Орелграда», стрелок — Алексей Александрин, местный индивидуальный предприниматель. Ранее мужчина был судим. Он поссорился с таксистом из-за денежного долга, добавил собеседник агентства.

В конце 2019 года Александрин стал подрядчиком МКУ «Службы технического обеспечения администрации г. Орла». За 700 000 рублей Александрин оказывает чиновникам услуги «по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств». Договор длится до конца 2020 года.

Также Александрин — глава ООО «БСК», которое сотрудничает с мэрией Болхова. В 2018 году фирма выиграла 4 контракта почти на 5 млн рублей. «БСК» занималась благоустройством нескольких дворов, а также парка на Лесной площади.

ИА «Орелград»