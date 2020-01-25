Очередное ДТП у «Гринна»: «Калина» развернула «девятку» в столб

25.1.2020 | 20:34 Новости, Происшествия

Все то же самое — один водитель не уступил дорогу при левом повороте

Поворот к парковке «Гринна» на Кромском  шоссе упрочил статус одного из самых аварийных участков дорог Орла. Вечером 25 января там произошло очередное ДТП, передаёт корреспондент «Орелграда».

В 20:23 на повороте столкнулись «Лада Калина» и ВАЗ-2109. «Девятка» ехала со стороны центра города и поворачивала налево — к «Добрострою». Водитель хотел проскочить светофор побыстрее, но получил удар в правый бок от «Калины», которая ехала от Знаменки.

После удара «девятку» развернуло, она коснулась задним бампером светофора. Судя по тому, что водители сразу же после аварии вышли ругаться, обошлось без серьезных травм.

ИА Орелград

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