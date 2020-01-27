Аудиторы выяснили, стали ли на Орловщине жить богаче

КСП рассказала о финансовой зависимости орловских районов.

Контрольно-счетная палата Орловской области проанализировала эффективность поддержки муниципальных образований региона. Речь идет о финансовых дотациях, которые районам выдают областные власти. Судя по отчету, экономическое положение многих территорий остается непростым.

Так, в 2018 году на 10 муниципальных районов (41,6 процента от общего числа) было распространено действие пункта 4 статьи 136 БК РФ. То есть они были признаны высокодотационными. В 2019 году таковыми были 6 муниципалитетов – Глазуновский, Дмитровский, Залегощенский, Знаменский, Троснянский и Шаблыкинский районы.

«Анализ показал, что муниципальными образованиями допускалось неисполнение отдельных условий предоставления межбюджетных трансфертов, а именно, не обеспечивалось снижение объема кредиторской задолженности консолидированного бюджета в 2018 году не менее, чем на 10 процентов (Новодеревеньковский, Залегощенский и Троснянский районы), — говорится в отчете КСП. – Допускалось увеличение задолженности по оплате коммунальных услуг (Залегощенский и Троснянский районы); не обеспечено сокращение объема недоимки по платежам в бюджет (Троснянский район)».

Перечисление бюджетных средств в местные бюджеты в виде дотации на сбалансированность в 2018 году составило 671,831 миллиона рублей. В 2018 году исполнение бюджета по расходам на такие дотации в 4,7 раза превысило аналогичный показатель 2017 года. Итоги экспертно-аналитического мероприятия были рассмотрены на заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Орловской области.

Информация о результатах направлена губернатору Андрею Клычкову и председателю Орловского областного Совета народных депутатов Леониду Музалевскому.

ИА «Орелград»