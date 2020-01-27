Депутаты выделят 300 млн на бесплатную медпомощь

Облсовет рассмотрит проект внесения поправок в закон о бюджете.

Как сообщили в Орловском облсовете народных депутатов, президиум регионального парламента утвердил повестку дня ближайшего заседания. В список вопросов, которые предстоит рассмотреть, внесен вопрос об изменении параметров областного бюджета на 2020 год. Так, доходы и расходы областного бюджета будут скорректированы и составят 36,63 миллиарда рублей.

«В расходную часть включены бюджетные ассигнования на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области в объеме 296,53 миллиона рублей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

За счет перераспределения бюджетных ассигнований планируется увеличить расходования средств на ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в сумме 2,15 миллиона рублей, а также на единовременную денежную выплату на проведение ремонта домов, в которых проживают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, — в сумме 3 миллиона рублей.

«Кроме того, будет уточнена бюджетная классификация в соответствии с поступлением федеральных средств и утверждением государственных программ Орловской области, а также распределен ряд субсидий муниципальным образованиям по предложениям главных распорядителей бюджетных средств», — следует из пояснительной записки.

ИА «Орелград»