Стало известно, почему в Орловской области нет долгов по зарплате

В официальную статистику не попадают предприятия-банкроты.

Вопросы своевременности выплаты заработной платы находятся под особым профсоюзным контролем. Об этом заявила Федерация профсоюзов Орловской области, официально озвучившая свое мнение по поводу ситуации с зарплатами в регионе. В заявлении отмечается, что в течение прошлого года задолженность организаций как по налогам, так и по заработной плате снизилась. В частности, по официальным данным, долг по зарплате на начало 2019 года составлял 1,85 миллиона рублей, а к концу года был погашен полностью.

«Однако в данные статистики не попадают организации, признанные банкротом и относящиеся к малому бизнесу, — считают в Федерации профсоюзов. — По данным профсоюзного мониторинга, реальная задолженность снизилась незначительно — с 21,9 миллиона рублей в начале года до 21,5 миллиона рублей в конце. Это задолженность ЗАО «Дормаш», ЗАО «Казанское» и ОАО Агрофирма «Ливенское мясо», которые находятся в стадии банкротства».

По мнению профсоюзов, минимальное снижение задолженности отчасти связано с погашением задолженности одними организациями и появлением среди предприятий-должников новых. В качестве примера приводится задолженность ОАО «Этанол» в размере 1,4 миллиона рублей, которая была полностью погашена. Однако затем появилась задолженность агрофирмы «Ливенское мясо» — в начале года она составляла почти 4 миллиона рублей, а к концу года снизались до 2,8 миллиона.

«Задолженность по выплате заработной платы допускалась в организациях АПК, промышленности и строительства, — утверждают профсоюзы. — Также в течение года возникала задолженность по заработной плате работников культуры сельских поселений. Этот вопрос несколько раз поднимался профсоюзной стороной на заседаниях областной трехсторонней комиссии, заседаниях комиссии по легализации заработной паты и налоговой базы, заседаниях комитетов областного Совета народных депутатов. Обкомом направлялись письма в областную администрацию и прокуратуру Орловской области. В результате этой работы задолженность на конец года по информации органов власти погашена полностью. Но этот вопрос мы еще оставим на контроле».

ИА «Орелград»