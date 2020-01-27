Уволен директор МФЦ. Его место прочат участнице «Молодых кадров»

Игорь Азаров лишился работы за 20 минут до конца прошлой рабочей недели

Руководитель областного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Игорь Азаров покинул свой пост. Соответствующий приказ подписал руководитель департамента информационных технологий Александр Пилипенко.

Кстати, раньше увольнять Азарова пришлось бы лично губернатору Андрею Клычкову, но вступил в силу «закон Петиной», названный так из-за незаконного увольнения главврача поликлиники №2 Натальи Петиной. Теперь руководителей бюджетных учреждений увольняет и назначает не глава региона, а руководители профильных департаментов. Что даёт им карт-бланш в борьбе с неугодными подчиненными и назначении лояльных лиц.

Пилипенко «напрямую» не интересовался работой МФЦ, указал Азаров в интервью «Орелтаймс». Прежний глава департамента Юрий Урсу рекомендовал Азарова Клычкову как преемника, но «затем ситуация поменялась». Очевидно, между сыном депутата Госдумы и руководителем МФЦ была некая напряженность.

Когда поползли первые слухи об отставке Азарова, коллектив попытался его защитить. Чиновник отказался, но записался на прием к губернатору в конце декабря 2019 года. Однако разговора не состоялось.

«Меня уволили за 20 минут до конца рабочего дня. Я даже свои вещи не смог сразу забрать, пришлось в понедельник приходить. Я ушёл без конфликта. Хотя нарушения были в части порядка увольнения: трудовую книжку мне в день увольнения не вручили, расчёт произвели только через несколько дней. Я пока ничего не предпринимал. Жду обратной связи, беседы с руководителем, теперь уже бывшим своим руководителем. Не знаю, состоится ли. Но скажу следующее: мне позвонили сотрудники и сообщили, что негласно готовятся списки неугодных на увольнение», – заявил Игорь Азаров.

Новым главой МФЦ, по его информации, станет Екатерина Дорохина, участница клычковского конкурса «Молодые кадры Орловщины». Губернатор обещал лучшим соискателям трудоустройство в органах госвласти. Впрочем, у Дорохиной нет управленческого опыта — она работала бухгалтером в «Централизованной бухгалтерии» Ливен.

В самом департаменте отставку Азарова объяснили проверкой Минэкономразвития. По словам заместителя Пилипенко Андрея Артёмова, сельские подразделения МФЦ не всегда работали по графику. Кроме того, не все учреждения предоставляли одинаковые услуги. «Здесь вопрос систематичности – на эти замечания неоднократно указывалось, но они не устранялись», — сказал чиновник.

Он опроверг наличие списков неугодных сотрудников и добавил, что кандидатура нового руководителя будет обсуждаться.

ИА «Орелград»