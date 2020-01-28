Ремонт Городского центра культуры проверит прокурор

КСП передала в надзорное ведомство материалы проверки.

Контрольно-счетная палата города Орла обнародовала отчет о проверке финансово-хозяйственной деятельности МБУК «Орловский городской центр культуры» в 2018 году и за 9 месяцев 2019 года. Из документа следует, что за указанный период времени неправомерные расходы Центра 12,578 миллиона рублей, в том числе «в связи с завышением объема и задвоенностью показателей по всем разделам муниципального задания (9,882 млн), с нарушениями по оплате труда (2,696 млн).

«Неэффективные расходы МБУК, связанные с исполнением муниципального задания, за проверяемый период сложились в объеме 6,986 миллиона рублей, — следует из отчета КСП. — Установлены потери учреждения при оказании платных услуг (проведение семинаров, оказание услуг в спортивном сооружении) в общей сумме 958,2 тысячи рублей. Выявлены факты завышения стоимости работ по текущему ремонту и недостоверности определения сметной стоимости ремонта Центра в размере 695,9 тысячи рублей».

Сообщается, что были установлены и «иные нарушения и недостатки, в том числе действующего законодательства о закупках товаров, работ, услуг». Информация о результатах проверки направлена не только властям города, но и прокурору Орловской области, прокурору Заводского района и Орловскому УФАС России.

ИА «Орелград»