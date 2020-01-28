Жителя Орловской области будут судить за запись в соцсети

Правоохранители нашли на странице амчанина признаки экстремизма

Заместитель прокурора Орловской области Сергей Панкратов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя Мценска. Дело на молодого человека заведено по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности, совершенные с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Кратко о сути обвинительного заключения рассказали в прокуратуре региона. Внимание правоохранителей привлекла видеозапись, которая была размещена на странице обвиняемого в социальной сети. По мнению следствия, она «содержит высказывания, побуждающие к совершению насильственных действий в отношении лиц, объединенных по признакам расы, национальности, происхождения, отношения к религии».

Дело будет рассмотрено в Мценском районном суде. Оно уже направлено туда вместе с обвинительным заключением. В случае признания вины амчанину грозит до 5 лет лишения свободы.

ИА «Орелград»