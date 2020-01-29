Клычков лично будет следить за особой зоной

29.1.2020 | 9:19 Новости, Политика

ЭЗ «Орел» обрела совет экспертов и наблюдательный совет.
В Орловской области продолжается формирование особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел», которая будет работать на территории Мценского района. Напомним, решение об этом в прошлом году приняло правительство страны, которое тогда возглавлял Дмитрий Медведев.
Глава Орловской области Андрей Клычков издал постановление, касающееся деятельности ОЭЗ. Прежде всего, он утвердил персональный состав наблюдательного совета особой зоны, причем лично его возглавил. Отметим, в состав этого совета также включен Денис Блохин, подследственный по уголовному делу о причинении бюджету крупного материального ущерба.
Также утвержден состав экспертного совета. Его возглавил Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам. Согласно документу экспертный совет является коллегиальным органом и действует на постоянной основе.
Именно ему поручено оценивать бизнес-планы потенциальных резидентов ОЭЗ. Члены совета наделены правом принимать решения о поддержке бизнес-плана либо об отказе в его поддержке. Словом, от этого совета будет зависеть, кому разрешат работать в особой зоне. Наблюдательный совет, в свою очередь, станет высшим коллегиальным органом, контролирующим, в том числе, экспертный совет.

ИА Орелград

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Орелград. 2020 год

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