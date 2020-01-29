Стало известно о будущем орловского футбола

Ближайший год орловская команда проведет в зоне «Центр».

Как сообщили в Орловском государственном университете имени Тургенева, футболисты ОрелГУ вышли из отпуска. Эта команда представляет наш регион в студенческих футбольных баталиях. Кроме того, ее игроки составляют костяк ФК «Орел» — главной команды области. Последняя тоже выступает в низших лигах, и пока орловским болельщикам, увы, не приходится мечтать даже о второй лиге отечественного футбола.

Ничего не изменится и в этом году. Как пояснили в ОГУ, орловские футболисты возобновят сезон в конце апреля матчами Национальной студенческой футбольной лиги в Калининграде. Что касается ФК «Орел», то эта команда четвертый год подряд будет выступать в Первенстве союза футбольных федераций «Центр». В вузе отметили, что сейчас студенты тренируются на стадионе имени Ленина.

«Вместе с текущим составом команды занятия посещают и будущие студенты опорного вуза – футболисты 2002 и 2003 года рождения, — рассказали в ОГУ. — Тренировки продлятся еще порядка двух месяцев. В феврале тренерский штаб планирует провести несколько контрольных матчей с командами из соседних регионов».

ИА «Орелград»