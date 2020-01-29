Стало известно о будущем орловского футбола

29.1.2020 | 9:39 Новости, Спорт

Ближайший год орловская команда проведет в зоне «Центр».

Как сообщили в Орловском государственном университете имени Тургенева, футболисты ОрелГУ вышли из отпуска. Эта команда представляет наш регион в студенческих футбольных баталиях. Кроме того, ее игроки составляют костяк ФК «Орел» — главной команды области. Последняя тоже выступает в низших лигах, и пока орловским болельщикам, увы, не приходится мечтать даже о второй лиге отечественного футбола.

Ничего не изменится и в этом году. Как пояснили в ОГУ, орловские футболисты возобновят сезон в конце апреля матчами Национальной студенческой футбольной лиги в Калининграде. Что касается ФК «Орел», то эта команда четвертый год подряд будет выступать в Первенстве союза футбольных федераций «Центр». В вузе отметили, что сейчас студенты тренируются на стадионе имени Ленина.

«Вместе с текущим составом команды занятия посещают и будущие студенты опорного вуза – футболисты 2002 и 2003 года рождения, — рассказали в ОГУ. — Тренировки продлятся еще порядка двух месяцев. В феврале тренерский штаб планирует провести несколько контрольных матчей с командами из соседних регионов».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования