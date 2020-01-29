Задержан орловец, до смерти забивший подругу

Преступник ранее был судим

В Орле задержали ранее судимого 39-летнего мужчину, который до смерти избил свою знакомую. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Детали инцидента рассказали в УМВД по Орловской области. Полицейские отправились по вызову на улицу Приборостроительную и в подъезде одного из домов нашли женщину. Она не дышала, а на ее лице были ссадины. Прибывшие медики констатировали смерть орловчанки.

Полицейские опросили очевидцев. Они рассказали, что женщину избил неизвестный мужчина на улице. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения. Поняв, как выглядит подозреваемый, силовики начали его искать — и задержали неподалеку от места убийства.

39-летний житель Залегощенского района сознался в преступлении. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

ИА «Орелград»