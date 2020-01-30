Под Орлом бывшие супруги обворовали друг друга

Сразу два дела о краже рассмотрел суд Глазуновского района.

Вступили в законную силу обвинительные приговоры по двум уголовным делам о хищении чужих денежных средств. Примечательно, что на скамье подсудимых оказались бывшие супруги. Обвинили их по одной и то же статье 158 УК РФ (кража), причем они оба выступили и в роли преступников, и в роли потерпевших.

Дело в том, что бывшие супруги продолжают после развода проживать в одной квартире. Видимо, это провоцирует внутриквартирные неурядицы. Суд установил, что однажды бывший муж тайком залез в сумочку бывшей жены и похитил оттуда 20 тысяч рублей. Однако и женщина совершила нечто подобное. Тайком от бывшего мужа она залезла в карман его куртки и украла оттуда чуть более 11 тысяч рублей.

Оба экс-супруга вину признали. Учитывая обстоятельства, следствие ходатайствовало о прекращении в отношении них уголовных дел. И бывший муж, и бывшая жена были наказаны судебным штрафом. Каждый из них заплатит в доход государства по 5 тысяч рублей.

ИА «Орелград»