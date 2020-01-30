В Орловскую область потребовали ввести мотострелковую дивизию

Такая мера повысит население региона, а военные улучшат демографическую ситуацию

С таким предложением выступил председатель консультативного совета ветеранов при областном совете Владимир Козлов. Идея прозвучала на круглом столе при обсуждении поправок в Конституцию. Напомним, что одним из пунктов послания президента стал вопрос улучшения демографии.

Владимир Козлов отметил, что по статистике у военных количество детей в семье больше, и этот факт заставляет задуматься о том, что в Орловскую область нужно ввести мотострелковую дивизию (около 10 тысяч человек), где много офицеров с стабильным доходом. У них будет много детей, что положительно скажется на демографической ситуации в орловском регионе. Если нет возможности ввести мотострелковую дивизию, можно расположить вертолетную дивизию в районе заброшенного аэропорта Орел (Южный).

Идею поддержал спикер облсовета Леонид Музалевский и предложил депутату Госдумы Николаю Земцову проработать этот вопрос на федеральном уровне. Отдельно Музалевский отметил, что одним материнским капиталом демографию не поднять, и такие креативные меры нужно поддержать.

ИА «Орелград»