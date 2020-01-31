В Орле прокурор предложил депутатам заняться воспитанием подростков

Городские парламентарии могут стать наставниками.

Как сообщили в пресс-службе Орловского горсовета народных депутатов, необычное предложение было озвучено на прошедшей сессии. Перед нардепами выступил начальник УМВД по городу Орлу Сергей Бахтин. Он отчитался о работе за 2019 год и рассказал о криминогенной ситуации в областной столице.

В числе прочего Бахтин упомянул, что в последнее время большой проблемой стали так называемые закладчики наркотиков. В основном это молодежь, которая находит «работодателей» в интернете. Желая подзаработать, эти люди закладывают в тайники наркотики. По словам Бахтина, в 2019 году в Орле было изъято из незаконного оборота около 25 кг наркотических средств.

Он также отметил, что в прошедшем году подростки совершили на территории города 99 преступлений. Здесь-то и развернулась дискуссия о трудностях воспитания. Так, прокурор Советского района Владимир Ничипорчук «предложил депутатскому корпусу участвовать в работе наставников с трудными подростками».

«Депутат Владимир Букалов идею поддержал, отметив, что без активной общественной поддержки полиция не может работать эффективно, — сообщили в пресс-службе горсовета. — «У нас на округе установлены хорошие контакты с участковыми, в результате — жалоб становится меньше», — сказал депутат».

Директор муниципального ансамбля «Славица» Наталья Кирдеева заявила, что «что регулярно встречается с трудными подростками и пытается воздействовать на них силой искусства».

ИА «Орелград»