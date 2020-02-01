Археологи выяснили, была ли в древности жизнь в Бельдяжках

В окрестностях знаменитого орловского села провели научные изыскания.

Археологи выдали положительное экспертное заключение на реализацию проекта по строительству производственной базы близ села Бельдяжки Кромского района. По закону, предварительно место будущего строительства должны обследовать эксперты, имеющие соответствующий открытый лист. Их задача – выяснить, нет ли в этом районе важных археологических памятников. Если таковой найдется, то место строительства могут перенести.

В данном случае археологи обследовали участок, который находится на территории Бельдяжского сельского поселения, примерно в 50 метрах к северо-западу от кладбища села Бельдяжки и в 150 метрах к юго-востоку от перекрестка автодороги Дмитровск-Кромы на село Бельдяжки.

Как следует из заключения, в геоморфологическом отношении обследованный участок занимает истоковую часть правого берега безымянной балки — левого притока реки Тишинка. Общая площадь обследованной территории составила 9 га. На момент проведения археологических полевых работ на обследуемом участке располагались производственные и административные строения.

«В районе обследуемого участка к моменту проведения работ было известно несколько археологических памятников: городище Кромы и селище Кромы, находящиеся в 8 км к северо-востоку от селекционно-семенного центра, — говорится в отчете экспертов. — Участок обследования был пройден в пешем порядке, произведен осмотр современной дневной поверхности на предмет выявления археологических предметов и выраженных в рельефе и микрорельефе археологических объектов. В потенциально пригодных местах для выявления археологических памятников закладывались разведочные шурфы».

Всего на участке было заложено 9 разведочных шурфов, и ни в одном из них археологических предметов и признаков культурного слоя не прослежено. Это означает, что в данном месте в древности человека не было. По итогам обследования эксперты дали добро на строительство производственной базы.

Напомним, орловское село Бельдяжки прославилось на всю страну благодаря фильму «О чем говорят мужчины». Вокруг этого населенного пункта была завязана беседа, которую до сих пор цитируют зрители:

«- О! Бельдяжки! Здесь и заночуем.

— Я не могу!

— Почему?

— Я женат. Мне нельзя в Бельдяжки».

Кстати, по мнению орловских исследователей, название села произошло от фамилии ее владельцев. В XVI веке его помещиками были Билдины, они же Бильдины и Бельдины. В конце XVII века деревня была записана как Билдяшки, а сейчас мы называем ее Бельдяжки.

ИА «Орелград»