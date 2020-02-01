Клычков огорчил орловских охотников

Ограничения охоты введены в Орловской области.

Председатель правительства Орловской области Андрей Клычков 30 января 2020 года издал постановление о введении ограничений охоты. Этот документ вводит запрет на проведение любительской и спортивной охоты на диких копытных животных.

Ограничения коснулись территории охотничьих угодий Спасско-Лутовиновского, Подберезовского и Черемошенского сельских поселений Мценского района, а также Паньковского и Суровского сельских поселений Новодеревеньковского района. Запрет введен в связи с карантином, установленным из-за африканской чумы свиней. Он будет действовать вплоть до снятия карантина.

Согласно официальным данным, на территории Орловской области в режиме карантина находятся 13 очагов АЧС среди диких кабанов. В Корсаковском районе было зарегистрировано 8 случаев этого заболевания, в Новодеревеньковском – 3 случая, еще по одному случаю было зафиксировано в Мценском и Новосильском районах.

«В соответствии с указом губернатора об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по АЧС на отдельных территориях Орловской области ведется регулирование численности дикого кабана до уровня в 0,25 особи на 1000 гектаров, — отметили в пресс-службе губернатора. — На территориях указанных эпизоотических очагов проведены необходимые мероприятия по их ликвидации и недопущению распространения вируса возбудителя».

Владельцам охотхозяйств власти рекомендовали перенести прикормочные площадки для кабанов на безопасное расстояние (не менее 5 км) от свиноводческих предприятий.

ИА «Орелград»