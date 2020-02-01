Суд решил судьбу водителя, протаранившего забор частного дома

Уголовное дело о пьяном ДТП рассмотрели в Покровском.

Как сообщает Покровский районный суд, рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Как следует из приговора, в сентябре 2019 года этот мужчина на своем автомобиле буквально протаранил забор частного домовладения. Прибывший на место экипаж ДПС предложил водителю пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Однако тот отказался и заявил, что просто не справился с управлением.

В ходе выяснения обстоятельств ДТП оказалось, что этот же водитель ранее был привлечен к административной ответственности за пьяную езду. В 2015 году в Орле его признали виновным в этом правонарушении и оштрафовали на 30 тысяч рублей с лишением водительских прав сроком на полтора года. Впрочем, на путь исправления мужчина не стал.

Суд при вынесении обвинительного приговора учел наличие малолетнего ребенка у виновного, активное способствование раскрытию преступления и его признательные показания. В результате водителю было назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься определенной деятельностью, а именно управлять транспортными средствами, сроком на 3 года.

ИА «Орелград»