Суд в Орле снизил штраф с 401 до 400 тысяч рублей

2.2.2020 | 12:09 Новости, Экономика

Орловской агрофирме удалось немножко отбиться от наказания.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, заявление в суд подала одна из местных агрофирм. Прошлой осенью инспекторы ведомства нагрянули на ее угодья с внеплановой проверкой. В результате на территории Колпнянского и Верховского районов были выявлены 55 гектаров земли сельхозназначения, которая не используется, а зарастает сорняками и деревьями.

По закону такие участки должны использоваться строго по назначению, то есть владелец или арендатор обязан ввести их в сельхозоборот. На фирму-нарушителя завели административное дело. Управление Россельхознадзора вынесло в отношении нее постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 401 тысяча рублей. Также было выдано предписание об устранении выявленного нарушения.

Компания обратилась в суд и попросила отменить постановление и прекратить производство по делу. Однако жалоба была оставлена без удовлетворения. Правда, суд немного изменил постановление и снизил размер штрафа до 400 тысяч рублей. Не согласившись с этим, агрофирма отправилась в апелляционную инстанцию.

Спор был рассмотрен Орловским областным судом, который также оставил жалобу проигравшей стороны без удовлетворения.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования