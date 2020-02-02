Суд в Орле снизил штраф с 401 до 400 тысяч рублей

Орловской агрофирме удалось немножко отбиться от наказания.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, заявление в суд подала одна из местных агрофирм. Прошлой осенью инспекторы ведомства нагрянули на ее угодья с внеплановой проверкой. В результате на территории Колпнянского и Верховского районов были выявлены 55 гектаров земли сельхозназначения, которая не используется, а зарастает сорняками и деревьями.

По закону такие участки должны использоваться строго по назначению, то есть владелец или арендатор обязан ввести их в сельхозоборот. На фирму-нарушителя завели административное дело. Управление Россельхознадзора вынесло в отношении нее постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 401 тысяча рублей. Также было выдано предписание об устранении выявленного нарушения.

Компания обратилась в суд и попросила отменить постановление и прекратить производство по делу. Однако жалоба была оставлена без удовлетворения. Правда, суд немного изменил постановление и снизил размер штрафа до 400 тысяч рублей. Не согласившись с этим, агрофирма отправилась в апелляционную инстанцию.

Спор был рассмотрен Орловским областным судом, который также оставил жалобу проигравшей стороны без удовлетворения.

ИА «Орелград»