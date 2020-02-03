Клычков рассказал о нехватке денег на ипотеку и помечтал о коне

Губернатор Орловской области рассказал, что верховая езда ему нравится больше велосипеда

Губернатор Орловской области Андрей Клычков признался, что ему не хватает денег, чтобы взять в ипотеку собственное жилье. Поэтому семья главы региона пока остается в служебном доме.

«Меня останавливают несколько факторов, например, финансовый. И, опять таки, служебное жилье находится за городом, они могут там свободно бегать. А покупая квартиру в городе, ты ограничиваешь себя в возможностях. Пока решили остановиться на том, что есть», — сказал Клычков в интервью «Орловским новостям».

Губернатор добавил, что добирается на работу на служебном автомобиле или за рулем мотоцикла. Журналист предложила Клычкову пересесть на велосипед, на что он пошутил: «Откровенно говоря, я не сильно велосипед люблю. Вот если б на лошади».

ИА «Орелград»