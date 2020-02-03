Мценск обрел новый статус

Город получил звание «Населенный пункт воинской доблести».

Депутаты Орловского облсовета на прошедшем заседании приняли решение о присвоении звания «Населенный пункт воинской доблести» городу Мценску и селу Крупышино Дмитровского района.

Соответствующие ходатайства в прошлом году поступили от местных властей. Напомним, это звание имеет региональное значение. Статус дает право на установку в населенном пункте соответствующей стелы. Звание присваивается населенным пунктам региона, в которых или возле которых в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные боли, а советские войска продемонстрировали примеры героизма и мужества.

Как пояснили в пресс-службе облсовета, на заседании была озвучена краткая историческая справка. Так, в Мценске военное положение было объявлено 24 июня 1941 года. 6-7 октября 1941 года на подступах к Мценску произошло крупное танковое сражение с мощной танковой группировкой Гудериана с использованием реактивной артиллерии и авиации.

Под Мценском впервые было применено действие танков из засады. После упорных боев 11 октября враг ворвался в Мценск. Город надолго стал одним из опорных пунктов в системе обороны врага. Летом 1943 года развернулись кровопролитные сражения за его освобождение.

«Победоносное завершение боев за Мценск 20 июля 1943 года предопределило освобождение города Орла и всей Орловской области, стало важным вкладом в общий успех стратегической наступательной операции «Кутузов», — пояснили в облсовете.

Село Крупышино вошло в историю как место героического сражения 1-ой отдельной лыжно-стрелковой морской бригады Краснознаменного Тихоокеанского флота особого назначения с превосходящими силами противника.

В Дмитровский район была отправлена 1-ая отдельная лыжно-стрелковая морская бригада под командованием Ивана Ивановича Понтяра. В начале февраля 1943 года она высадилась на станции Елец и двинулась в сторону Крупышино. Боеприпасы и противотанковые ружья бойцы тащили на лыжах. Заканчивалось питание. Несмотря на 30-градусный мороз, моряки преодолели 300 км за 13 дней.

С 19 по 23 февраля 1943 года, находясь в тылу врага, моряки вели тяжелые бои с превосходящими по численности и техническому вооружению силами противника. Сражения проходили в чистом поле без поддержки и снабжения. Неся ощутимые потери в личном составе, убитыми и ранеными, моряки не оставили своих позиций. Бригада морской пехоты в составе около 3500 человек погибла на Орловщине почти полностью. В живых остались порядка 60 бойцов. На месте неравного боя близ села Крупышино в настоящее время стоит памятник, а поле получило название «Поле матроской славы». Село было освобождено 9 августа 1943 года.

ИА «Орелград»