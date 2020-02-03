Орел начали готовить к летним пожарам

Мэрия утвердила противопожарный план на 2020 год.

Глава администрации города Орла Александр Муромский утвердил план мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону 2020 года. Он включает в себя около двух десятков пунктов. Самой радикальной мерой является установление на территории города особого противопожарного режима. По традиции, такой режим вводится, когда устанавливается жаркая погода.

Кроме того, Муромский распорядился организовать опашку лесопарковых зон и обслуживание минерализованных полос. В городе будут созданы оперативные группы для «выявления и пресечения нарушений правил пожарной безопасности в лесопарковых зонах города Орла».

По традиции, в общественном транспорте и торговых центрах областной столицы будут размещены памятки для населения, в школах будут организованы дополнительные занятия с учениками «по соблюдению мер пожарной безопасности при нахождении в лесопарковых зонах».

Также будет организовано патрулирование по маршрутам, приближенным к дачным и садоводческим объединениям, местам массового отдыха населения и лесным массивам. Постановлением предусмотрено и создание необходимых запасов финансовых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС, связанных с природными пожарами.

Добавим, что в текущем году контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесопарковых зонах будет ужесточаться в выходные и праздничные дни.

ИА «Орелград»