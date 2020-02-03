В Орле нерадивый отец дошел до облсуда в «поисках правды»

Мужчина пытался избежать наказания за неуплату алиментов.

Орловский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы, которую подал местный житель. Мужчина просил о смягчении обвинительного приговора, ранее вынесенного в отношении него районным судом. Его признали виновным в уклонении от уплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка без уважительной причины. Мужчине было назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Примечательно, что в суде первой инстанции он вину признал и согласился с обвинением. Однако с приговором не согласился, посчитав его слишком суровым. Впрочем, добиться смягчения наказания он не сумел – областная коллегия установила, что суд первой инстанции вынес справедливое и законное решение.

Дело в том, что возбуждению уголовного дела предшествовала довольно длительная процедура «работы с должником». Мужчина знал, что его ждет в случае невыплаты алиментов, поскольку его об этом официально предупреждали. В мае 2018 года он понес административное наказание, но платить после этого не стал.

В октябре 2018 года он предстал перед судом уже в рамках уголовного процесса. Тогда за решетку его не отправили, а дали 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5 процентов заработка в доход государства. Но и после этого платить алименты он не стал. При этом суд установил, что нерадивый отец является трудоспособным и не испытывает тяжелых жизненных обстоятельств.

За год его долг перед ребенком достиг отметки в 124 тысячи рублей. В суде мужчина заявил, что живет на «средства от случайных подработок», которые тратил на личные нужды. Поскольку предыдущие меры воздействия на него не оказали, суд счел, что мужчине будет полезно провести полгода за решеткой.

ИА «Орелград»