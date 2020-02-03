В Орле школу имени Сиротинина возьмут под наблюдение

С таким требованием в суд обратилась прокуратура.

Как сообщили в суде Железнодорожного района, местная прокуратура подала иск с требованием обязать администрацию города Орла выделить финансирование школе №7 имени Сиротинина. Ранее прокурорские работники провели проверку и установили, что в этом муниципальном учреждении нарушаются некоторые нормы Федерального закона РФ «О противодействии терроризму».

Как следует из иска, указанная школа имеет третью категорию опасности, поэтому она должна быть оснащена системой внешнего видеонаблюдения. Однако такой системы в ходе проверки прокурорские работники не нашли. Сама школа установить ее не может. Требуется финансирование со стороны мэрии.

Иск был удовлетворен. Администрацию города обязали «осуществить мероприятия, направленные на обеспечение безопасности школы». Последняя до 1 сентября 2020 года должна быть оборудована «системой внешнего видеонаблюдения с охватом критических элементов и потенциально-опасных участков, с архивированием и хранением данных в течение одного месяца».

Руководство школы обязали определиться с количеством устанавливаемых камер и местами их размещения. В суде уточнили, что в ходе заседания представители администрации города и школы с иском согласились. Несмотря на это, решение может быть обжаловано.

ИА «Орелград»