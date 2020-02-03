В Орловской области запретили бесплатную рыбалку

Любителям порыбачить теперь придется платить за «удовольствие».

Как сообщает управление экологического надзора и природопользования, в Орловской области 89 рыбоводных участков подпали под запрет на «осуществление любительского рыболовства». В ведомстве произошедшее объяснили изменениями на федеральном уровне.

Дело в том, что с 1 января 2020 вступил в силу Федеральный закон от 25.12.2018 № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Интересно, что этот закон гарантирует гражданам свободное и бесплатное любительское рыболовство.

Однако имеется важное исключение: бесплатная и свободная рыбалка запрещена на так называемых рыбоводных участках, то есть там, где арендаторы или собственники водоемов официально получили разрешение от компетентных органов на разведение рыбы. В законе появилось понятие «прудовая аквакультура» (рыбоводство).

По данным областных властей, в Орловской области пользователям для осуществления этой самой аквакультуры передано 89 рыбоводных участков – на основании договоров пользования, заключенных с Московско-Окским территориальным управлением Росрыболовства. Полный перечень запретных мест опубликован на портале Орловской области на странице управления экологического надзора и природопользования.

Например, в запретный список попал пруд Бойцовский в Орловском районе, пруд Лопашинский в Мценском районе, пруд Молодовской в Шаблыкинском районе, пруд Пузеево в Кромском районе и другие водоемы.

ИА «Орелград»