Главным борцом с болезнями стала Нордстрем

В Орловской области создана противоэпидемическая комиссия.

Первый заместитель председателя правительства Орловской области Валентина Нордстрем возглавила межведомственную санитарно-противоэпидемическую комиссию региона. Постановление об этом подписал глава области Андрей Клычков. Вновь созданная комиссия станет координационным органом, призванным наладить эффективное взаимодействие органов власти разного уровня и организаций всех форм собственности.

Совместно они будут решать «задачи, направленные на предупреждение (профилактику) возникновения и распространения инфекционных и паразитарных болезней и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) населения Орловской области». В состав комиссии также вошли представители управлений МВД, Роспотребнадзора, Россельхознадзора и других структур.

Помимо организации взаимодействия задачей комиссии станет разработка предложений по реализации государственной политики в указанной сфере. Она получила право привлекать к своей работе экспертов. Члены комиссии обязаны лично принимать участие в заседаниях, в том числе в голосовании по результатам обсуждения соответствующих вопросов.

Заседания будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

ИА «Орелград»