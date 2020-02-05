Орловец выбрал между автомобилем и ребенком

Местный житель начал платить алименты, испугавшись, что ему не дадут водить.

Как сообщает пресс-служба управления ФССП России по Орловской области, житель Дмитровского района из-за собственного бездействия оказался перед моральным выбором, который для него, судя по всему, был непростым. Дело в том, что на этого человека возбуждено исполнительное производство.

Он задолжал около 48 тысяч рублей алиментов, которые обязан платить на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. В УФССП подчеркнули, что мужчина исполнял свои финансовые обязательства, пока был трудоустроен. Однако после увольнения платить перестал. «Просрочка» составила полгода.

К нему был применен предусмотренный законом комплекс мер. Так, его привлекли к административной ответственности в виде 30 часов обязательных работ. Поскольку это не помогло, судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортного средства должника и постановление о временной приостановке действия его водительских прав.

«Гражданин был предупрежден, что в случае если он сядет за руль своего автомобиля и данный факт будет зафиксирован, то его привлекут к административной ответственности, — рассказали в УФССП. – Она подразумевает наказание от обязательных работ до лишения права управления транспортным средством с изъятием удостоверения на срок до 1 года».

Оказавшись перед моральным выбором, мужчина долго не раздумывал. Он оперативно погасил долг перед ребенком, чем сохранил себе водительское удостоверение. Приставы отмечают, что теперь орловец перечисляет деньги регулярно.

ИА «Орелград»