В Армении задержан Ваагн Вермишян

Бывший главный архитектор Орловской области задержан в Ереване.

Об этом сообщают сразу несколько армянских СМИ. Сотрудники правоохранительных органов вошли прямо в кабинет Вермишяна. Напомним, с весны прошлого года он занимает пост главы Комитета по градостроительству Армении. Силовики увели с собой Вермишяна и забрали с собой его компьютер.

Позже стало известно, что задержание провели сотрудники Службы национальной безопасности.

Армянские СМИ предполагают, что задержание и обыск могут быть связаны с якобы возбужденным в отношении Вермишяна уголовным делом о коррупции и «крышевании».

При Ваагне Вермишяне в Орле прошел ремонт улицы Ленина с попыткой убрать с нее историческую брусчатку, установкой «гробиков» и неработающей ливневкой. На ремонте Ленинской было освоено 53 миллиона рублей из Дорожного фонда области. Вермишян обещал сделать улицу самой красивой в мире.

ИА «Орелград»