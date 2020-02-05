В Армении задержан Ваагн Вермишян

5.2.2020 | 15:37 Важное, Новости, Общество

Бывший главный архитектор Орловской области задержан в Ереване.

Об этом сообщают сразу несколько армянских СМИ. Сотрудники правоохранительных органов вошли прямо в кабинет Вермишяна. Напомним, с весны прошлого года он занимает пост главы Комитета по градостроительству Армении. Силовики увели с собой Вермишяна и забрали с собой его компьютер.

Позже стало известно, что задержание провели сотрудники Службы национальной безопасности.
Армянские СМИ предполагают, что задержание и обыск могут быть связаны с якобы возбужденным в отношении Вермишяна уголовным делом о коррупции и «крышевании».

При Ваагне Вермишяне в Орле прошел ремонт улицы Ленина с попыткой убрать с нее историческую брусчатку, установкой «гробиков» и неработающей ливневкой. На ремонте Ленинской было освоено 53 миллиона рублей из Дорожного фонда области. Вермишян обещал сделать улицу самой красивой в мире.

ИА «Орелград»

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