Стало известно, за что задержали Вермишяна

6.2.2020 | 7:00 Важное, Новости, Политика

Экс-главного архитектора Орловской области подозревают в получении пяти взяток

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении рассказала, за что задержан бывший главный архитектор Орловской области Ваагн Вермишян. В последний год он возглавлял Комитет по градостроительству Армении.

По версии СНБ, Вермишян получил от нескольких застройщиков пять взяток общей суммой около $5200 (327 000 рублей по текущему курсу). За это он обеспечил принятие нужных им решений по застройке, сообщает Sputnik Армения.

Ваагн Вермишян работал главным архитектором Орловской области с сентября 2014 года по апрель 2017 года. Затем он стал советником мэра Еревана на общественных началах. В марте 2019 года Вермишян возглавил Комитет по градостроительству Армении.

ИА «Орелград»

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