В ликвидированной школе под Орлом откроют хоспис?

Хорошиловская СОШ, которую чиновники обладминистрации внесли в списки на ликвидацию «до конца 2019 года», может превратиться в хоспис.

Такую информацию опубликовал на странице в своей соцсети член общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ, член Общественной палаты РФ, основатель первого Детского хосписа в Санкт-Петербурге Александр Ткаченко.5 февраля он побывал в Орловской области.

«Целью моего визита было намерение поддержать инициативы благотворительного фонда «Добрые руки» по открытию на Орловщине организации долговременного ухода для неизлечимо больными людьми — хосписа. Подбирается помещение и достигнута предварительная договоренность с правительством области о передаче его Региональному фонду социальной поддержки населения. В ходе визита я встретился с губернатором Орловской области Андреем Клычковым и Членом Совета Федерации Владимиром Круглым, написал Ткаченко. — Общее количество паллиативных пациентов в регионе составляет более 7 000 человек».

Санкт-Петербургский детский хоспис помогает регионам в строительстве хосписов и подготовке профессиональной команды для работы с тяжелобольными детьми. В прошлом году открылся ещё один стационар детского хосписа в Санкт-Петербурге и детский хоспис в Домодедово Московской области. В ближайшие месяцы появится и детский хоспис в Белгородской области.

«Я предложил губернатору (Андрею Клычкову. – прим. ред) использовать имеющиеся у нас ресурсы чтобы оказать содействие в реконструкции одного из зданий г. Орёл для создания в нем хосписа и выездной службы взрослым и детям. Мы посетили помещение Хорошиловской средней школы, площадью 2,5 тыс. кв.м., которое рассматривается как один из возможных объектов для реконструкции и открытия в нем хосписа».

ИА «Орелград»