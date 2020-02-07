Администрация Орла: забастовки на «Спецавтобазе» нет

Чиновники опровергают информацию о невыходе на работу сотрудников предприятия, специализирующегося на уборке города. А просрочку по заработной плате объясняют «технической ошибкой»

Вчера в орловском сегменте интернета появилось сразу несколько сообщений о том, что работники муниципальной «Спецавтобазы» отказались выходить на работу по причине задержки заработной платы. Новость совпала с ухудшением погоды в Орле: резким понижением температуры и снегопадом. Стал вопрос о том ,что город убирать будет некому.

— Более 500 сотрудников Спецавтобазы в Орле сегодня не вышли на работу, написав заявления с требованием погасить задолженность по зарплате. Это водители уборочной техники, трактористы, КДМщики. Задержка составляет около месяца и происходит на фоне и без того низкой зарплаты и лишения сотрудников премий якобы за штрафы организации перед муниципалитетом, — такое сообщение появилось в одном из орлвоских пабликов ВКонтакте.

А сайт DailyStorm со ссылкой на неназванного бывшего сотрудника «Спецавтобазы» рассказал о том, что новая техника, поставленная на предприятие, якобы простаивает из-за отсутствия денег, а рабочим, которым нередко приходится работать в свои законные выходные, уже давно не выплачивают премии, «объясняя это тем, что предприятие оштрафовали».

«Но кто это сделал и по какой причине, никто не поясняет. У них [руководства] также спрашивали, почему задерживают зарплату. Они отвечают: а где взять денег, нам никто ничего не перечислял. То есть подмети сейчас, а зарплата когда-нибудь потом», — сообщил бывший работник. По его словам, автобазу последний месяц посещают работники прокуратуры. «Скорее всего, это как-то связано с «мертвыми душами», которые не работают, но зарплата на них переводится», —предположил он.

В администрации Орла тем временем сообщили, что никаких протестных акций на муниципальном предприятии не было. При этом зам.главы администрации Евгений Гришин подтвердил СМИ, что задержка заработной платы была: срок просрочки составил две недели. По словам Гришина, виной всему техническая ошибка и что все работники уже вчера должны были получить деньги.

ИА «Орелград»