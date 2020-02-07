Из «незаконного» интерната в Глазуновке заберут постояльцев. Там умерли два человека

7.2.2020 | 10:02 Новости, Общество

Такое заявление сделал прокурор Орловской области Иван Полуэктов. Вчера состоялось заседание расширенной коллегии ведомства по итогам проверок за 2019 год. Среди прочего говорили о защите социальных прав граждан.

Особое внимание прокурор уделил деятельности негосударственного интерната в Глазуновском районе, о котором писали СМИ. Заведение, не имеющее лицензии, работает якобы под начало областного департамента соцзащиты

— На территории региона осуществляет деятельность некоммерческая организация «Здоровая Страна», не имеющая лицензии и реальной возможности обеспечить безопасное пребывание в ней психически больных людей, — рассказал Иван Полуэктов. — В организации нет персонала. При этом там находились тяжело больные люди, инвалиды, неспособные к самообслуживанию, помещенные в данное заведение из государственных специализированных интернатных учреждений. В результате два человека уже умерли.

Прокуратурой по данному факту направлен в следственное управление материал для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Также Полуэктов поручил прокурорам совместно с органами власти принять меры по обеспечению безопасности оставшихся в заведении больных людей, возвратить их под государственный патронаж.

Также стало известно, что прокуратурой области в первом полугодии 2020 года запланирована проверка соблюдения органами власти области, учреждениями законодательства о социальном обслуживании граждан в стационарной форме. Полуэктов предложил заинтересованным органам принять в ней участие.

ИА «Орелград»

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