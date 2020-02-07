Орловцы не попали в списки алкоголиков

В год на одного жителя приходится 3,7 литра водки

Это средний показатель по стране. Возможно, все дело в низких зарплатах.

В России составили рейтинг регионов по потреблению водки. Он формировался на основании статистики легальных продаж спиртного.

Как свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), самое пьющее население оказалось в субъектах РФ с холодным климатом. По итогам 2019 года в топ-5 регионов по потреблению водки вошли Сахалинская (12 л крепкого напитка на душу населения), Магаданская (11,4 л) области, Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Эксперты отмечают, что благодаря хорошим зарплатам жители этих регионов могут позволить себе покупать дорогой легальный алкоголь. Кроме того, основную массу активно пьющего населения в этих регионах составляют те, кто приезжает туда работать вахтовым методом.

Меньше всего спиртного традиционно употребляют жители южных республик. Например, в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Чечне на душу населения выходит от 0,2 до 0,9 л водки.

На Орловщине тоже отмечено не слишком высокое потребление горячительных напитков. По итогам прошлого года на одного жителя нашего региона приходится 3,7 л водки.

ИА Орелград