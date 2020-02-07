В Орле сурово наказали ЧОП, взявший на работу экс-полицейского

Охранное предприятие обвинили в нарушении антикоррупционного закона.

Подробности сообщили в Орловской транспортной прокуратуре. Сразу два административных дела, в отношении юридического и должностного лица, были заведены по результатам прокурорской проверки. Именно она вскрыла факты нарушения антикоррупционного законодательства.

Как пояснили в надзорном ведомстве, проверка коснулась частного охранного предприятия. Было установлено, что оно приняло на работу бывшего сотрудника правоохранительной системы, а именно – органов внутренних дел.

Поскольку речь идет о бывшем государственном служащем, новый работодатель в течение десяти дней с момента заключения трудового договора с экс-полицейским был обязан официально уведомить об этом бывшего работодателя.

Однако ЧОП в установленный законом срок уведомление в ОВД не направил. В связи с этим прокурор выдал организации предписание об устранении нарушений, а также завел два административных дела по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего).

Материалы были рассмотрены судом. В результате ЧОП и ответственное должностное лицо были оштрафованы на общую сумму 120 тысяч рублей.

ИА Орелград