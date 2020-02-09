Орловская ГИБДД назвала самые аварийно-опасные места на дорогах

По итогам 2019 года в областном центре «обнаружили» десять таких участков.

А на четырех из них аварии происходят чаще всего. Начальник отдела ГИБДД по городу Орлу Юрий Капустин на заседании комиссии по безопасности дорожного движения рассказал, где находятся «черные» перекрестки и как полицейские предлагают их обезопасить.

Первый — перекресток на ул. Комсомольской рядом с автовокзалом. За прошлый год в этом месте произошло пять ДТП с пятью пострадавшими. Здесь предлагают сменить такты светофора и установить знаки «Остановка запрещена» по обе стороны от нерегулируемого пешеходного перехода в районе дома №248 по ул. Комсомольской.

Еще один аварийно-опасный участок — в районе дома № 1 на улице Поселковая. За прошлый год здесь произошло четыре случая наездов на пешеходов. Один человек погиб, трое пострадали. Здесь на пересечении с ул. Лужковской предлагается оборудовать регулируемый пешеходный переход.

Третий участок — в районе дома №31 на ул. Московской. В 2019 году здесь произошло четыре ДТП, в которых пострадали семь человек. В этом месте Юрий Капустин предложил выделить три полосы движения, по одной в каждом направлении: прямо, налево, направо.

Четвёртый участок — на улице Раздольной около дома №53 (три ДТП, четверо пострадавших). На перекрестке установлены необходимые дорожные знаки и пешеходные ограждения, однако некоторые водители любят здесь полихачить и проскочить на мигающий знак светофора. По словам Юрия Капустина, убрать этот участок из списка аварийный позволит увеличение такта красного сигнала светофора на 2-3 секунды.

ИА «Орелград»