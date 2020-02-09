Все места для размещения рекламы в Орле проторгованы

В областном центре состоялись аукционы на заключение договоров договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

По официальным данным, утвержденная муниципальным образованием «Город Орел» схема включает 421 место установки рекламных конструкций, 62 из которых – частная территория.

— Торги проведены в форме аукциона отрытого по составу участников и предложений по цене. По итогам проведенных аукционов владельцы рекламных конструкций заключают договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с Управлением муниципального имущества и землепользования администрации г. Орла. Срок действия договора − 5 лет, — рассказали в пресс-службе областной администрации.

Для справки: в настоящее время из общего числа утвержденных мест размещения рекламных конструкций, свободны от прав 49, по которым представителями рекламного бизнеса досрочно расторгнуты договоры, заключенные в 2017 году. Администрация города Орла выступила с предложением проведения повторных торгов в отношении данных мест.

ИА «Орелград»