Медицинские маски в Орле сильно подорожали

10.2.2020 | 15:19 Медицина, Новости, Общество

Активисты, проверяющие аптеки, говорят о росте цен до 70 рублей за упаковку.

Члены «Молодежки ОНФ» провели мониторинг цен в аптеках города и  выявили значительный разброс: от 25 до 70 рублей за упаковку медицинских масок. Результаты своей проверки активисты предоставили в областной департамент здравоохранения.

— Наверное, в этом какой-то коммерческий интерес есть и у поставщиков, и у продавцов лекарственных препаратов. Данные средства индивидуальной защиты не входят в перечень жизненно-важных лекарственных препаратов и ценообразование отдано на право того, кто этим занимается. Ну, может быть, есть какой-то ажиотажный спрос, — отметил замруководителя областного департамента здравоохранения Владимир Николаев.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что Федеральная антимонопольная служба проведет проверки аптек, которые, используя ситуацию с коронавирусом, необоснованно завышают цены на медицинские препараты и средства защиты.

«ФАС сейчас пойдет с проверками, это беспрецедентно и недопустимо», — сказала Голикова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», отвечая на вопрос о том, возможно ли забирать лицензии у таких аптек.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования