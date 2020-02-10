Медицинские маски в Орле сильно подорожали

Активисты, проверяющие аптеки, говорят о росте цен до 70 рублей за упаковку.

Члены «Молодежки ОНФ» провели мониторинг цен в аптеках города и выявили значительный разброс: от 25 до 70 рублей за упаковку медицинских масок. Результаты своей проверки активисты предоставили в областной департамент здравоохранения.

— Наверное, в этом какой-то коммерческий интерес есть и у поставщиков, и у продавцов лекарственных препаратов. Данные средства индивидуальной защиты не входят в перечень жизненно-важных лекарственных препаратов и ценообразование отдано на право того, кто этим занимается. Ну, может быть, есть какой-то ажиотажный спрос, — отметил замруководителя областного департамента здравоохранения Владимир Николаев.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что Федеральная антимонопольная служба проведет проверки аптек, которые, используя ситуацию с коронавирусом, необоснованно завышают цены на медицинские препараты и средства защиты.

«ФАС сейчас пойдет с проверками, это беспрецедентно и недопустимо», — сказала Голикова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», отвечая на вопрос о том, возможно ли забирать лицензии у таких аптек.

ИА «Орелград»