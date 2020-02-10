В Орле осудили грабителя, маскировавшегося под газовщика

Мужчину признали виновным в мошенничестве и разбое.

Как сообщает Орловский районный суд, обвинительный приговор был вынесен в отношении жителя Орла. Его жертвами стали двое пожилых людей – женщина 1929 года рождения и мужчина 1934 года рождения. Злоумышленник действовал по одному сценарию. Он приходил в деревенские дома стариков и представлялся сотрудником газовой службы. Затем предлагал приобрести некий датчик утечки газа – газоанализатор.

В одном случае пожилой хозяин дома согласился купить прибор за 10 тысяч рублей. Он передал «газовщику» требуемую сумму, а затем отлучился в комнату. В этот момент «газовщик» схватил газоанализатор и сбежал из дома вместе с прибором и деньгами.

Во втором случае мужчина совершил более тяжкое преступление. В сентябре 2019 года в вечернее время он без стука вошел в деревенский дом, где проживала чета пенсионеров. «Газовщик» долго уговаривал их приобрести у него газоанализатор. Хозяйка дома отказалась и вышла из кухни, где проходил разговор.

«Подумав, что потерпевшая пошла за деньгами, подсудимый направился за ней, но услышал крики с улицы, — рассказали в районном суде. — Выйдя на порожки, он увидел, что потерпевшая упала и кого-то зовет. Подняв потерпевшую, он завел ее в комнату, закрыл входную дверь и стал требовать у женщины деньги, угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья».

Иными словами, мужчина пригрозил зарезать пожилую женщину, если та не отдаст ему сбережения. Она подчинилась, опасаясь за свою жизнь. Добычей разбойника стали 6000 рублей. В суде вину он признал частично, отрицая, что угрожал потерпевшей физической расправой.

«По его словам, он не озвучивал фразу «Давай деньги, а то зарежу», а сначала обычным голосом, а затем, повысив его, говорил: «Бабка, давай деньги», — уточнили в суде.

Однако суд отверг эти показания как недостоверные. Действия подсудимого были квалифицировано по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья).

По совокупности преступлений ему назначено 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимый был взят под стражу в зале суда. У него есть право обжаловать приговор.

ИА «Орелград»