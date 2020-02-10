Завтра в Орле начнется мусорный коллапс?

Во Мценском районе с 11 февраля перестанут работать мусоросортировочный завод и полигон.

Завтра приостанавливают свою работу мценское предприятие по сортировке мусора «Русресурс» и полигон ООО «Экостройсервис». Об этом компании сегодня уведомили Корпорацию развития Орловской области, учредителя оператора «мусорной реформы» на Орловщине УК «Зелёная роща».

Для справки: данный полигон во Мценсе имеет статус официального и принимает отходы со всей Орловской и Мценской «зоны». А «Русресурс» обслуживает Верховский, Залегощенский, Новосильский, Корсаковский, Новодеревеньковский районы, забирая здесь мусор и сортируя его.

Также на «Русресурс» привозят мусор перевозчики, обслуживающие Болховский и Мценский районы.

Оба предприятие приостанавливают свою работу в связи с долгами регоператора УК «Зелёная Роща». Госкомпания не выплатила «Русресурсу» и «Экостройсервису» в общей сложности порядка 17,3 млн рублей, сообщает ИА «Орелтаймс».

– Мы, как могли, тянули все процессы за свой счёт, но теперь ситуация стала просто критической. Если ситуация не улучшится, мы готовы обращаться в администрацию президента, – сказал СМИ Валерий Бурмистров, директор ООО «Русресурс». Он добавил, что на его предприятии большие проблемы с зарплатой для сотрудников, возбуждено уже несколько административных производств, в ситуации разбирается прокуратура. Кроме того, предприятию грозит блокировка счетов, из-за долгов вот-вот отключат свет.

Напомним, «Корпорация развития Орловской области» недавно отстранила Александра Ворожбита от управления «Зеленой рощей». Он сменил на этом посту Александра Хроменкова, не проработавшего и года. Теперь руководит мусорной компаний непосредственно учредитель. 6 февраля с обысками в Корпорацию приходили сотрудники ФСБ.

ИА «Орелград»