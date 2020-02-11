Камеры на дорогах принесли Орловской области четверть миллиарда

Губернатор Андрей Клычков распорядился закупить их побольше.

— Нарушителей ПДД в регионе оштрафовали на 265,4 млн рублей по результатам работы комплексов фотовидеофиксации в 2019 году, — рассказал начальник КУ Орловской области «Орелтранссигнал» Егор Залыгин. – Выписано порядка 400 тысяч штрафов.

Кстати, согласно данным УГИБДД УМВД России, количество дорожно-транспортных происшествий за 2019 год снизилось по сравнению с 2018-м на 9,2%.

Как информирует пресс-служба правительства Орловской области, Андрей Клычков поручил КУ ОО «Орелтранссигнал» в срок до 10 марта подготовить предложения по увеличению бюджетных ассигнований в целях обеспечения закупки и установки новых стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД и переноса существующих на новые места дислокации.

Также учреждению поручено продолжить сотрудничество с федеральным казенным учреждением «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков» в сфере обеспечения фото- и видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения.

Справка В настоящее время в Орловской области работают 99 стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, 28 передвижных, 4 мобильных, автоматизированные рабочие места предварительной обработки информации и серверное оборудование. Системой фиксируются такие виды административных правонарушений как: превышение предельно допустимой скорости; проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, выезд на встречную полосу движения, не предоставление преимущества пешеходам, нарушение правил стоянки и остановки транспортных средств.

ИА «Орелград»