ОРВИ в Орле набирает обороты

Все школы города могут уйти на карантин.

Ситуацию с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ обсудили сегодня на совещании в администрации Орла.

— Рост заболеваемости продолжается. Болеет 15,5% орловских школьников. Неделю назад этот показатель составлял 11,2%, — доложил начальник управления образования Александр Шатохин. И напомнил, что на сегодняшний день на карантин ушли 10 городских школ и 169 классов. Учебное заведение закрывают на карантин, если порог заболеваемости выше 20%.

В областном центре на основании постановления Роспотребнадзора не проводятся массовые спортивные и культурные мероприятия для детей. Может быть принято решение о закрытии всех школ на карантин. Такое решение уже приняли, к примеру, власти Воронежа: с сегодняшнего дня распустили по домам всех школьников, карантин у них продлится до 25 февраля.

ИА «Орелград»